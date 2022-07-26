Валдай отправится в первый рейс

28 июля скоростное судно на подводных крыльях отправится в первый рейс из Самары в Ширяево. Власти поделились точным расписанием "Валдая" Самара - Ширяево с 28 июля 2022 года. Ходить быстрое транспортное средство будет четыре раза в сутки. От речного порта отправление в 9:00, 11:00, 16:00, 18:00. В пути "Валдай" будет находиться 45 минут, до Ширяево он едет без остановок.

Отправление в обратном направлении из Ширяева в Самару в 10:00, 12:00, 17:00 и 19:00. Купить билеты можно на самом судне либо же заказать онлайн на сайте http://volga-travel.com/ В путь отправится судно Валдай 45-Р, оно носит имя великого русского художника Ильи Репина - кстати, внутри размещены цитаты великого художника.

Вместимость судна 45 человек, скорость его движения 65 км/ч. Стоимость поездки - 700 рублей. Детский билет стоит 500 рублей. Переправа на частных катерах, сравнимая по времени, обойдется не дешевле. При этом "омик" от речпорта идет примерно 2,5 часа. Купить можно как билеты в одну сторону, так и билеты туда-обратно. Продажа на сайте уже открыта.