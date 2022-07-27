Ж/д вокзалы оцепили в Тольятти из-за сообщений о минировании 27 июля 2022 года

Очевидцы сообщают, что кинологи работают в Новом городе / Фото: t.me/tolyatti_063

Днем в среду, 27 июля 2022 года, в Тольятти произошло ЧП. Экстренные службы оцепили железнодорожные станции. Как пишут очевидцы в соцсетях, якобы поступило сообщение о минировании.

- Поезд из Москвы остановили, не доезжая до вокзала, на время проверки. Сейчас кинологи работают в Новом городе, потом поедут на станцию Жигулевское море, - говорится в посте, размещенном в паблике «Тольятти».

Оперативные ведомства проверяют станции / Фото: vk.com/tltvip

Местные жители также поделились фото с места происшествия. На снимках видно, что там работают сотрудники правоохранительных органов, а также стоит машина скорой помощи.

Официальный сообщений о случившемся пока не поступало. Один из интернет-пользователей написал, что поезду из Москвы все-таки разрешили продолжить движение. До пункта назначения он благополучно добрался.