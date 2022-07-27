Перекрытие ул. Революционной в Самаре продлили до 1 августа 2022 года

Для проезда закрыт отрезок от Московского шоссе до улицы Маломосковской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлили срок действия ограничения на проезд по улице Революционной. Речь идет об участке от Московского шоссе до улицы Маломосковской. Движение там будет закрыто до конца этой недели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей, в районе пересечения улиц Маломосковской и Революционной специалисты проводят работы по обновлению теплотрассы. Их планировалось завершить еще 26 июля, однако ремонт пришлось продлить. Участок будет закрыт для движения до 06:00 понедельника, 1 августа 2022 года.

Самарцев просят с пониманием отнестись к работам, ведь из проводят в рамках подготовки города к новому отопительному сезону. Автомобилистов призывают быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.