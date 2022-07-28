Полицейские рассказали подробности смертельного ДТП с мотоциклистом у ТЦ «Русь на Волге» в Самаре

Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре утром, 28 июля 2022 года, очевидцы сообщили о смертельном ДТП в социальных сетях. На Московском шоссе столкнулись иномарка и мотоцикл.

Отмечают, что авария произошла глубокой ночью, в 1:30. Водитель иномарки «Chevrolet» двигался по Московском шоссе. Мужчина не убедился в безопасности и совершил маневр, в результате которого произошло столкновение с мотоциклом « Yamaha». Пострадавший водитель мотоцикла скончался на месте до приезда скорой помощи, об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Информация об аварии вызвала в социальных сетях настоящий резонанс. Жители соболезнуют погибшему и переживают за состояние водителя иномарки, которого госпитализировали в медучреждение. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.