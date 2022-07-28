«Наш клуб как никогда нуждается в поддержке болельщиков»: Дмитрий Азаров о предстоящей игре и избирательности при вводе FAN ID

Дмитрий Азаров всегда поддерживает самарский клуб

Губернатор Дмитрия Азаров оформил «Паспорт болельщика» для того, чтобы поддерживать любимую команду «Крылья Советов» и посещать матчи Российской Премьер-Лиги. Он также рассказал, как относится к введению на самарском стадионе новых правил доступа.

- Сегодня это требование времени, залог безопасности. Я понимаю, что, как и все новое и непривычное это вызывает у людей определенное раздражение и на начальном этапе требует доналадки. Сам выходил с инициативой к федеральным коллегам по донастройке и более оптимальной работе, - отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что в регионе приняты дополнительные усилия, чтобы самарским любителям футбола было удобней оформить «Паспорт». Кроме стандартных МФЦ установлены мобильные МФЦ около стадиона, и в день первого домашнего матча сезона 31 июля с московским «Торпедо» они тоже будут работать.

Дмитрий Азаров обратился к болельщикам «Крыльев» с призывом прийти и поддержать команду.

- Наш клуб сегодня как никогда нуждается в поддержке. Есть травмированные ребята, не все могут выйти на поле. Очень важно поддержать нашу команду и прийти на стадион, - обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор дополнительно прокомментировал отношение болельщиков, которые считают решение о вводе FanID с июля не на всех стадионах, а только на 5 региональных - несправедливым.

- Болельщики считают, что если и применять такое решение, то надо было в отношении всех клубов одновременно, а не делить болельщиков, где в привилегированное положение попадают болельщики самых богатых клубов. Это несправедливо. И я с ними согласен, - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Губернатор также подчеркнул, что неравные условия при введении новых правил не способствуют развитию футбола на территориях.

- Все время мы говорим много слов о развитии футбола по всей стране. При этом создаем условия, когда в регионах, где футбол активно развивается, где его любят больше всего, появляется ощущение несправедливости у любителей футбола. Ни в коем случае не ставим под сомнение само решение, но вводиться оно должно было одновременно. И если какие-то клубы, стадионы оказались не готовы, то значит, к ним и нужно было применять санкции, а не порождать несправедливость, - подчеркнул Дмитрий Азаров