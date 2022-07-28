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Общество28 июля 2022 7:22

«Наш клуб как никогда нуждается в поддержке болельщиков»: Дмитрий Азаров о предстоящей игре и избирательности при вводе FAN ID

Губернатор Самарской области оформил «Паспорт болельщика» и высказал свое мнение об избирательном введении новых правил допуска на стадион
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Дмитрий Азаров всегда поддерживает самарский клуб

Дмитрий Азаров всегда поддерживает самарский клуб

Губернатор Дмитрия Азаров оформил «Паспорт болельщика» для того, чтобы поддерживать любимую команду «Крылья Советов» и посещать матчи Российской Премьер-Лиги. Он также рассказал, как относится к введению на самарском стадионе новых правил доступа.

- Сегодня это требование времени, залог безопасности. Я понимаю, что, как и все новое и непривычное это вызывает у людей определенное раздражение и на начальном этапе требует доналадки. Сам выходил с инициативой к федеральным коллегам по донастройке и более оптимальной работе, - отметил глава региона.

Губернатор сообщил, что в регионе приняты дополнительные усилия, чтобы самарским любителям футбола было удобней оформить «Паспорт». Кроме стандартных МФЦ установлены мобильные МФЦ около стадиона, и в день первого домашнего матча сезона 31 июля с московским «Торпедо» они тоже будут работать.

Дмитрий Азаров обратился к болельщикам «Крыльев» с призывом прийти и поддержать команду.

- Наш клуб сегодня как никогда нуждается в поддержке. Есть травмированные ребята, не все могут выйти на поле. Очень важно поддержать нашу команду и прийти на стадион, - обратился Дмитрий Азаров.

Губернатор дополнительно прокомментировал отношение болельщиков, которые считают решение о вводе FanID с июля не на всех стадионах, а только на 5 региональных - несправедливым.

- Болельщики считают, что если и применять такое решение, то надо было в отношении всех клубов одновременно, а не делить болельщиков, где в привилегированное положение попадают болельщики самых богатых клубов. Это несправедливо. И я с ними согласен, - прокомментировал Дмитрий Азаров.

Губернатор также подчеркнул, что неравные условия при введении новых правил не способствуют развитию футбола на территориях.

- Все время мы говорим много слов о развитии футбола по всей стране. При этом создаем условия, когда в регионах, где футбол активно развивается, где его любят больше всего, появляется ощущение несправедливости у любителей футбола. Ни в коем случае не ставим под сомнение само решение, но вводиться оно должно было одновременно. И если какие-то клубы, стадионы оказались не готовы, то значит, к ним и нужно было применять санкции, а не порождать несправедливость, - подчеркнул Дмитрий Азаров