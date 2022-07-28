В Самаре рабочего на стройке насмерть придавило ковшом 28 июля 2022 года

Начата доследственная проверка. Фото: СУ СКР по Самарской области

Днем, 28 июля 2022 года, на территории заброшенного завода на улице Калинина, 1 произошло ЧП. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, рабочий упал в вырытый котлован, а работающий сверху экскаватор насмерть придавил его ковшом.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. В пресс-службе СУ СКР по Самарской области нам подтвердили информацию о гибели мужчины.

- Сотрудниками Советского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, 24 июня 2022 года, в Самаре на строящейся развязке на улице Ново-Садовой погиб рабочий. Мужчина погиб при выполнении работ по строительству моста, он упал со строящегося путепровода.