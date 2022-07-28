Самарцы поддержали строительство высоток с урезанными парковками на пр. Масленникова

ЖК планируют возвести неподалеку от станции метро "Российская" и Поволжского государственного колледжа

В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства нового высотного ЖК на проспекте Масленникова, 7а. Участок находится неподалеку от Поволжского государственного колледжа и станции метро «Российская». Большинство жителей города поддержали проект.

Ранее в мэрию Самары обратилась компания СЗ «Строительство инженерных коммуникаций». Фирма попросила дать разрешение на застройку территории площадью 3 411 кв. м и одобрить сокращение парковки. Организация хочет сделать на одну квартиру 0,44 машино-места.

Согласно эскизу, который ранее предоставил застройщик, ЖК будет представлять собой две стеклянные башни. Одна – на 22 этажа, другая – на 5. Они будут объединены общим стилобатом. В комплексе предусмотрят подземный паркинг на 70 авто.

По проекту ЖК на проспекте Масленникова от горожан поступило более 100 мнений. Строительство поддержали два участника публичных слушаний; 95 человек, которые направили письмо в департамент градостроительства; и еще четыре – через сайт мэрии. Против возведения башен в густонаселенном районе выступили 23 жителя города. Они высказали свою позицию через сайт администрации. Таким образом, большинство самарцев одобрили проект. Окончательное решение должна принять глава областной столицы.