Первый рейс «Валдая» из Самары в Ширяево сняли на видео 28 июля 2022 года

Новый речной транспорт будет доставлять пассажиров до Ширяево всего за 45 минут Фото: скриншот с видео

В четверг, 28 июля 2022 года, скоростное судно «Валдай-45Р» отправилось в первый рейс по Волге. Видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха старт нового речного транспорта из Самары в сторону Ширяево.

Самарец запечатлел, как «Валдай», которому присвоили имя «Илья Репин», забрал с пристани первых пассажиров и отправился в Ширяево. Судно устроило стремительный заплыв по Волге – оно может развить скорость до 65 км/ч. В отличие от теплохода «Ом», который преодолевает путь до знаменитого села примерно за 2,5 часа, новый транспорт способен сделать это всего за 45 минут.

Напомним, теперь «Валдай» будет ходить между Самарой и Ширяево ежедневно – по четыре раза в сутки. Стоимость взрослого билета – 700 рублей, детского – 500.