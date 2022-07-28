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Общество28 июля 2022 12:09

Первый рейс «Валдая» из Самары в Ширяево сняли на видео 28 июля 2022 года

Скоростное судно будет курсировать по этому маршруту ежедневно
Анастасия ФИЛАТОВА
Новый речной транспорт будет доставлять пассажиров до Ширяево всего за 45 минут

Новый речной транспорт будет доставлять пассажиров до Ширяево всего за 45 минут

Фото: скриншот с видео

В четверг, 28 июля 2022 года, скоростное судно «Валдай-45Р» отправилось в первый рейс по Волге. Видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха старт нового речного транспорта из Самары в сторону Ширяево.

Самарец запечатлел, как «Валдай», которому присвоили имя «Илья Репин», забрал с пристани первых пассажиров и отправился в Ширяево. Судно устроило стремительный заплыв по Волге – оно может развить скорость до 65 км/ч. В отличие от теплохода «Ом», который преодолевает путь до знаменитого села примерно за 2,5 часа, новый транспорт способен сделать это всего за 45 минут.

Напомним, теперь «Валдай» будет ходить между Самарой и Ширяево ежедневно – по четыре раза в сутки. Стоимость взрослого билета – 700 рублей, детского – 500.