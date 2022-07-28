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Общество28 июля 2022 13:08

На трассе М-5 под Самарой могут изменить схему движения из-за строительства развязки

Данный вопрос находится в процессе обсуждения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Строительство объекта началось весной 2022 года.

Строительство объекта началось весной 2022 года.

Фото: скриншот с видео

На территории Самарской области продолжается строительство многоуровневой развязки. Объект возводят на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Зеленовка. Работы идут быстрыми темпами - строители уже приступили к надвижке путепровода.

Не исключено, что в дальнейшем процесс внесет корректировки в схему движения транспорта. Об этом «КП-Самара» сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

- Вопрос согласования временной схемы движения на месте пересечения строящегося обхода Тольятти и федеральной дороги М-5 «Урал» в районе Зеленовки находится в процессе обсуждения. Окончательное решение в данный момент не принято, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Напомним, строительство многоуровневой развязки началось весной 2022 года. В настоящий момент на дорожных работах задействовано 1700 рабочих и еще около 2 тысяч человек - на возведении моста. Строители планируют завершить монтаж пролетного строения в следующем году. Сам «Обход Тольятти» должны ввести в эксплуатацию немного позже - в 2024 году.