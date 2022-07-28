Самарцы не одобрили строительство 10-этажной высотки у Губернского рынка

Проект застройщика предусматривал строительство дома в границах улиц Буянова, Ульяновская, Никитинская и Маяковского. Фото: ООО "СЗ "Династия-2"

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по проекту ООО «СЗ «Династия-2». Компания планировала освоить участок в границах улиц Буянова, Ульяновская, Никитинская и Маяковского. На территории площадью в 5 131 «квадрат» должен был появиться 10-этажный дом на 144 квартиры, паркинг на 170 мест и парковки для инвалидов. Однако горожане проект не оценили.

Основные претензии самарцев были связаны с локацией площадки. Они выступили против точечной высотной застройки в историческом центре города. По мнению участников слушаний, максимальная высота дома, который может быть возведен на участке, не должна превышать 5-6 этажей.

- Перестаньте застраивать старую часть города многоэтажками. Оставьте атмосферу старой Самары, реставрируйте старые здания и памятники архитектуры, - попросили горожане.

Местных жителей не устраивает тот факт, что новая высотка может «вырасти» прямо у них под окнами. На этот момент обратили внимание жильцы дома №108 по улице Никитинской. Они отметили, что их окна выходят только на улицу Буянова, и после застройки они останутся без солнечного света.

- Предлагаю вместо строительства на этом месте «человейников» рассмотреть вопрос о строительстве социально значимых объектов или скверов. Скоро весь город будет из стекла и бетона, - отмечают самарцы.

Окончательное решение под застройке будут принимать местные власти.