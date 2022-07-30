Жители двух районов Самары остались без воды из-за утечки 30 июля 2022 года

В двух районах Самары отключили воду из-за утечки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром в субботу, 30 июля в Самаре произошла утечка воды на водоводе диаметром 900 мм по адресу Молодогвардейская 196. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Из-за технологического отказа жители домов в Ленинском и Самарском районах частично лишились воды – на нижних этажах вода поступает на пониженном давлении, а на верхних и вовсе отсутствует. По словам «РКС-Самара» водоснабжение будет восстановлено в течение нескольких часов, а дома на время запитают по другой схеме водоснабжения.

Восстановлением подачи воды уже занимаются коммунальщики, они делают необходимые технологические переключения, чтобы жители не оставались без воды вовсе. Одновременно с этим на месте утечки работает аварийно-восстановительная бригада.

Напомним, вчера, 29 июля также без воды остались десятки домов в Кировском районе. Причина все та же – утечка воды на водопроводной линии диаметром 300 мм. Когда людям вернут воду – пока неизвестно.