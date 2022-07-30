В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую из-за аварийных работ на водоводе 30 июля 2022 года

В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую из-за аварийных работ на водоводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую для проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе около дома №196. Об этом сообщали в «РКС-Самара».

Движение временно ограничено от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Сейчас сотрудники коммунальных служб проводят земляные работы, чтобы добраться до поврежденного участка трубы.

Напомним, информация об утечке на водоводе диаметром 900 мм появилась сегодня утром. Из-за технологического отказа жители домов в Ленинском и Самарском районах частично лишились воды. По словам представителей «РКС-Самара», на данный момент водоснабжение восстановлено. Специалисты успешно провели технологическое переключение и запитали дома по другой схеме.