Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2022 7:20

В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую из-за аварийных работ на водоводе 30 июля 2022 года

Движение временно ограничено от Студенческого переулка до улицы Ульяновской
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую из-за аварийных работ на водоводе

В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую из-за аварийных работ на водоводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли улицу Молодогвардейскую для проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе около дома №196. Об этом сообщали в «РКС-Самара».

Движение временно ограничено от Студенческого переулка до улицы Ульяновской. Сейчас сотрудники коммунальных служб проводят земляные работы, чтобы добраться до поврежденного участка трубы.

Напомним, информация об утечке на водоводе диаметром 900 мм появилась сегодня утром. Из-за технологического отказа жители домов в Ленинском и Самарском районах частично лишились воды. По словам представителей «РКС-Самара», на данный момент водоснабжение восстановлено. Специалисты успешно провели технологическое переключение и запитали дома по другой схеме.