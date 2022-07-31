В Самаре в 2022 году ради продления улицы Авроры у местных жителей изымут участки и несколько домов

Собственникам выплатят компенсацию Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Правительство Самарской области опубликовало постановление об изъятии земель на месте строительства дороги между Московским шоссе и Ново-Садовой. Это необходимо для продления улицы Авроры.

В перечне указаны участки, которые находятся в Ботаническом овраге, на улице Мичурина и Врубеля. У самарцев изымут дома, бани и хозпостройки. Так, согласно постановлению для государственных нужд изымут землю и постройки на ней по следующим адресам:

Ботанический овраг, 17, 15, 9-1, 1, 6, 7, 3, 3а, 2

Мичурина, 190, 186, 184, 182, 186, 188, 182-1

Врубеля, 14, 12

Напомним, минтранс Самарской области выделил 250 миллионов рублей на подготовку территории под строительство улицы Авроры. Продолжение дороги соединит Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. В 2022 году собственникам участков, изымаемых для госнужд выплатят компенсацию.