Продление ул. Авроры решили ускорить в Самаре

Работы по строительству поперечника от Московского шоссе до Ново-Садовой займут 48 месяцев Фото: Яндекс.Карты

В Самаре решили ускорить продление улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Ради реализации этого проекта придется временно отказаться от двух других объектов. Соответствующие изменения региональный Минтранс планирует внести в программу «Развитие транспортной системы Самарской области до 2025 года».

- Строительство Южной обводной дороги (от ул. Водников до Южного шоссе) и реконструкция Обхода Самары на участке с 4 по 10,5 км будут исключены. Финансирование, предусмотренное на их реализацию в 2023-2024 годах, будет направлено на строительство улицы Авроры, - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, на продление поперечника планируется направить почти 8,5 млрд рублей. В 2022 году выделят 450 млн рублей. Эти деньги пойдут на подготовку территории, изъятие объектов недвижимости и на компенсационные выплаты собственникам. В 2023-м на объект направят 2,068 млрд рублей, в 2024-м — 2,95 млрд, а в 2025-м объем финансирования составит 3,01 млрд рублей.

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