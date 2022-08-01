Эксперты назвали районы Самары с самым дешевым жильем

Наиболее демократичные цены продемонстрировали Красноглинский и Куйбышевский районы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких районах Самары можно приобрести вторичное жилье по наиболее доступной цене. Рейтинг составили аналитики Самарского областного фонда жилья и ипотеки.

Согласно результатам исследования, самыми дорогими в июне 2022 года стали Ленинский и Октябрьский районы. Здесь средние цены на «квадрат» жилья составляют 135 769 и 123 928 рублей соответственно. Следом за ними идет Самарский район (108 354 рубля), Железнодорожный (105 258 рублей) и Промышленный (95 666 рублей).

Наиболее демократичные цены демонстрируют Красноглинский и Куйбышевский районы. Стоимость квартир здесь распределена следующим образом: 1-комнатные - 71 597 - 79 111 рублей, 2-комнатные - 64 363 - 73 003 рублей и 3-комнатные - 57 767 - 60 297 рублей соответственно. При этом средняя цена за «квадрат» в Красноглинском районе составляет 67 037 рублей, в Куйбышевском - 71 562 рубля.

Эксперты также отмечают, что жилье на вторичном рынке начинает дешеветь. Так, по сравнению с маем 2022 года, цены упали на 0,19%.