Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти сдадут в сентябре 2022

До сдачи обновленной набережной в Тольятти остался всего один месяц Фото: скриншот с видео

В Тольятти близится к завершению благоустройство первой очереди набережной Автозаводского района. Общественно пространство планируют сдать уже в сентябре 2022 года. Представитель подрядчика Александр Агуриев рассказал, что ждет горожан на обновленной площадке.

- Идут окончательные работы по благоустройству территории, укладке плитки, асфальтобетонных покрытий, а также ведется устройство гранитной облицовки амфитеатра, фонтана, в том числе детского, - поделился Александр Агуриев.

По словам представителя подрядной организации, на площадке также проводится озеленение. Специалисты сажают деревья и кустарники, а также газон. Как пишет OBOZ.INFO, историческая концепция набережной будет сохранена, однако у нее появятся некоторые изюминки. К примеру, амфитеатр приобретет более современный облик.

В министерстве строительства Самарской области поделились видео с обновленной набережной Автозаводского района. Посмотрите, как изменилось общественное пространство.