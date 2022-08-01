Самарцы поддержали строительство высоток у станции метро «Российская»

Освоить площадку планирует компания СЗ «Строительство инженерных коммуникаций». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по застройке участка на проспекте Масленникова, 7а. Площадка расположена в районе Поволжского государственного колледжа и станции метро «Российская».

Освоить ее планирует компания СЗ «Строительство инженерных коммуникаций». Согласно проекту, на участке должны возвести две башни высотой в 22 и 5 этажей. При этом количество парковок будет ограниченным - 0,44 места на квартиру.

В поддержку проекта высказались более 100 человек, свыше 20 участников слушаний идею не одобрили. Решение по застройке остается за городской администрацией.