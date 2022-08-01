Рядом с местом утечки на водоводе по ул. Молодогвардейской в Самаре нашли еще одно повреждение

Участок от Студенческого переулка до улицы Ульяновской перекрыт для движения / Фото: РКС-Самара

В Самаре продолжают устранять последствия коммунальной аварии на улице Молодогвардейской. В субботу, 30 июля 2022 года, там на водоводе диаметром 900 мм выявили утечку. Сотрудники «РКС-Самара» сейчас занимаются заменой участка трубы.

- По состоянию на 1 августа аварийные бригады демонтировали поврежденный участок чугунной трубы в 6 метров. Вместо него специалисты поставили новый стальной. Земляные работы продолжаются, поскольку неподалеку выявлено еще одно повреждение, - сообщили в пресс-службе ресусоснабжающей компании.

Движение по улице Молодогвардейской от Студенческого переулка до улицы Ульяновской по-прежнему закрыто для автомобилистов. Ограничение снимут после окончания ремонтных работ и восстановления благоустройства. Точных сроков коммунальщики не называют.

Отметим, из-за утечки без холодной воды остались жители части Ленинского и Самарского районов. Специалисты оперативно сделали необходимые переключения и вернули ХВС. Сейчас вода поступает в дома в штатном режиме.