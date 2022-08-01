К страшной аварии привел необдуманный маневр 41-летней автомобилистки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием Hyundai Solaris и Renault Duster, которое произошло вечером 31 июля 2022 года под Самарой. В полиции назвали предполагаемого виновника и причину аварии.

— ДТП произошло в 18:15 на 5 км трассы «Обводная Самары — Нур — Спиридоновка» в Волжском районе. 41-летняя женщина за рулем Hyundai выехала на встречную полосу (в месте, где это запрещено) и столкнулась с Renault под управлением 61-летнего водителя, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП погибли два человека: женщина-водитель и ее 81-летняя пассажирка. Они скончались на месте до приезда медиков. Также пострадали еще два человека: 43-летний пассажир Hyundai и 61-летний водитель Renault. Их госпитализировали в реанимацию. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.