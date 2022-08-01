Жители Самары пожаловались на потоп по ул. Промышленности 1 августа 2022 года

Вода залила участок от улицы Партизанской до улицы Балаковской Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. На улице Промышленности образовался потоп. Вода потекла из люка, расположенного возле дома № 20 на улице Балаковской. Фото с места аварии недовольные горожане поделились в социальной сети в понедельник, 1 августа 2022 года.

— Вторую неделю из люка по адресу ул. Балаковская, 20 льется вода. Воды утекает так много, что залита улица Промышленности от улицы Партизанской до улицы Балаковской, — сообщают пользователи социальных сетей.

В РКС «КП-Самара» подтверди существующую проблему и пообещали в ближайшее время начать ремонтные работы. В компании уточнили, что воду у людей в квартирах отключать не будут.

Напомним, сегодня в Самаре продолжают устранять последствия коммунальной аварии на улице Молодогвардейской. Там 30 июля выявили утечку. Сегодня специалисты заменили поврежденный участок трубы, но выявили еще одну течь.