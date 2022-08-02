Стали известны адреса ярмарок, которые откроются в Самаре в августе 2022 года

По информации мэрии, операторы ярмарок уже определены Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году в Самаре откроется восемь новых ярмарок на 177 мест. Они разместятся в пяти городских районах. Информацию «КП-Самара» сообщили в администрации.

Одна из торговых точек будет размещена в границах улиц Пензенская и Владимирская. Она рассчитана на 72 мест. Отметим, что работы по возведению павильона уже начались.

Помимо нее, на территории города откроются еще семь ярмарок, но они будут немного меньше - на 15 мест. Места торговли оборудуют по следующим адресам: на пересечении улиц Стара-Загора и Гастелло, ул. Земеца, 20, пересечение ул. Фасадной и Молодежного переулка, ул. Фадеева, 66, 6-я просека, 159 и ул. Гагарина, 47 (район станции метро «Гагаринская»).

Власти отмечают, что операторы ярмарок уже определены. В данный момент ведутся пуско-наладочные работы. Открытие запланировано на август 2022 года.