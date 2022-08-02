Площадку для котлована станции метро «Театральная» начали готовить в Самаре летом 2022 года

Рыть котлован под будущую станцию метро должны начать в конце 2022 года Фото: скриншот с видео

В Самаре строители станции метро «Театральная» приступили к новому этапу работ. Они начали готовить площадку под котлован – обустраивают подпорные стены. Видеоблогер Евгений Щекин показал с воздуха, что происходит на месте будущей подземки в августе 2022 года.

Ранее сообщалось, что котлован начнут рыть в конце 2022 года. Он появится в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, неподалеку от театра оперы и балета. По словам начальника отдела по строительству метрополитена Управления капитального строительства Сергея Холтобина, основного подрядчика определят в октябре. После подписания контракта он начнет рыть котлован и монтировать щиты. В первую очередь будут строить перегонные тоннели.

Станцию метро «Театральная» планируется построить в сжатые сроки. Объект намерены сдать в конце 2024 года.