Счастливая развязка: в Тольятти нашлись хозяева упитанного енота, застрявшего в решетке

После всех приключений животное наконец дома Фото: СОЦСЕТИ

Во вторник, 2 августа 2022 года, нашлись хозяева упитанного енота, который застрял в решетке подвала одного из домов в Тольятти. Они вышли на связь и забрали питомца домой. Теперь животное находится в комфортных условиях, и ему ничего не угрожает.

Напомним, ранее енота обнаружили застрявшим в подвальной дыре, приехавшие спасатели помогли ему выбраться.

— Отработали вызов по эвакуации упитанного енота, который застрял в решетке подвала дома, — сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Временно животное оставили в приюте для котят «Дом малютки» в Тольятти. Волонтеры разместили объявления, чтобы найти хозяев. Сейчас животное уже находится дома.

Как енот оказался во дворе жилого дома, остается загадкой. Хозяева не знают, как ему удалось убежать.