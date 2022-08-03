Самарцев предупредили о продажах сливочного масла от завода-призрака из Вологды

Производством молочной продукции занимается ЗАО «Вологодский молкомбинат». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили «призрачную компанию», производящую сливочное масло. Изготовлением продукта занимается ЗАО «Вологодский молкомбинат». Предприятие зарегистрировано в Вологде, на Пошехонском шоссе, 4, однако в действительности его не существует.

– Специалисты управления Роспотребнадзора по Вологодской области обнаружили, что завод по указанному адресу отсутствует. Исходя из этого следует полагать, что указанный изготовитель является «предприятием-призраком», - информирует региональное управление Роспотребнадзора.

Жителей губернии предупреждают, что молочная продукция от «Вологодского молкомбината» могла попасть на прилавки Самарской области. Граждан просят быть внимательнее при выборе масла. Узнать товар от «компании-призрака» можно по названию - он значится как «масло сливочное Вологодское «Вкусная сказка».