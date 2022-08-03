Появились кадры с места ДТП с тремя пешеходами на ул. Арзамасской в Самаре

Авария произошла вечером в среду, 3 августа. Фото: ЧП Самара

Очевидцы раскрыли подробности и поделились фотографиями с места жуткой аварии, которая произошла в Самаре вечером 3 августа. Водитель «ВАЗ-2109» ехал по улице Арзамасской и сбил трех пешеходов - двух девушек и мужчину.

- Девушки в этот момент сидели рядом с частным домом на деревянном пеньке. От удара их отбросило на несколько метров. После этого неуправляемая легковушка врезалась в припаркованную «Ладу Приору» и сбила хозяина этого автомобиля, - поделились очевидцы событий.

На месте аварии работала бригада скорой помощи. Фото: ЧП Самара

Сам водитель «девятки» скрылся с места ДТП. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших доставили в больницу. Фото: ЧП Самара

Напомним, в данный момент правоохранители устанавливают личность человека, который был за рулем «ВАЗ-2109». Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по г. Самаре) или 102 с мобильного.

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