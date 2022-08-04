В Самаре спасатели вытащили из воды тонущую 14-летнюю девочку

ЧП произошло на Волге в районе Некрасовского спуска. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером в среду, 3 августа, в Самаре произошло водное ЧП. На Волге в районе Некрасовского спуска едва не утонула 14-летняя девочка. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, история закончилось благополучно - на помощь пострадавшей подоспели спасатели.

- В 19:10 поступило сообщение о том, что спасатели ВСЧУ «ВСС ОСВОД» спасли девочку и эвакуировали ее на берег, - информирует ГУ МЧС по региону.

Отметим, что это не единственное ЧП, которое произошло на региональных водоемах 3 августа. Еще один случай зафиксировали на озере 1-й Падовский карьер. К сожалению, эта история закончилась трагично - мужчина нырнул в воду, но так и не выплыл на поверхность. Его обнаружили ближе к пяти часам вечера.