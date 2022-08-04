На самарских пляжах ежедневно спасают около четырех человек

Всего в Самаре работает 14 спасательных постов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом на территории Самарской области произошло большое количество ЧП на воде. Только за летний период в ГУ МЧС зафиксировали порядка 39 происшествий на водоемах региона. Часть из них произошла на пляжах Самары.

По информации спасателей, им нередко приходится оказывать помощь отдыхающим. В среднем за смену они приходят на помощь к трем-четырем посетителям пляжа – чаще всего детям, самарцам «серебряного» возраста и людям в нетрезвом состоянии.

- Мы в постоянном режиме следим за соблюдением правил безопасности на воде отдыхающими. Очень важно, чтобы горожане приходили в рекреационную зону в трезвом состоянии и не приносили алкоголь с собой, а внимательно следили за своими детьми, они требуют особого внимания, - рассказал спасатель первого поста Эдуард Рользинг.

Напомним, всего на самарских пляжах работает 14 спасательных постов. Ежедневно на берегу акватории дежурят 44 спасателя.