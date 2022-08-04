Многоэтажку построят рядом с озером на 6-й просеке в Самаре

Высотку возведут рядом с 8-этажным ЖК "Горизонт" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары построят еще один многоэтажный дом. Высотку воткнут между жилым комплексом «Горизонт» и озером Грибное. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам горожан, работы на площадке уже идут. В конце июня 2022 года застройщик снес временные постройки, которые остались от предыдущей стройки. Теперь там работает тяжелая техника. Горожане переживают, что в процессе возведения высотки озеро может исчезнуть. Якобы оно уже сейчас мелеет и превращается в болото.

Насколько известно, многоэтажку строит та же компания, что и возводила ЖК «Горизонт» - СК «Град». Она проводит работы на площадке законно. Региональное министерство строительства выдало фирме соответствующее разрешение. По данным департамента городского хозяйства и экологии Самары, проект нового жилого комплекса предусматривает благоустройство прилегающей территории.