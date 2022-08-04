Подросток проткнул ногу на необорудованном пляже в Самарской области

Пострадавшего осматривали медики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад на Волге в Самарской области произошло ЧП. Во время купания в воде пострадал 15-летний подросток. Информацию сообщили жители губернии.

Согласно их сведениям, несчастный случай произошел на необорудованном пляже в районе РМЗ недалеко от улицы Щусева в Сызрани. Мальчик находился в воде, когда наступил на лежащую на дне металлическую арматуру. Пострадавшего доставили в больницу.

Отметим, что это не первое ЧП на водоемах, в котором пострадали подростки. 3 августа спасатели доставали из воды 14-летнюю девочку. Происшествие произошло в Самаре.