В Самаре «Роснефть» открыла автозаправочные комплексы нового формата «Зерно»

В торговых залах представлено более 1,5 тысяч товаров / Фото: пресс-служба «Роснефти»

У «Роснефти» в Самаре открылись два современных автозаправочных комплекса нового формата «Зерно» с сервисом дистанционной заправки.

— Комплексы оборудованы плазменными панелями, по которым водители прямо из машины могут получить необходимую информацию, — сообщили в пресс-службе «Роснефти».

В наличии и дизельное топливо, и основные виды высококачественного бензина Pulsar. В торговых залах размещено более 1,5 тысяч товаров.

Помещение новых комплексов разделено на зоны. Есть собственное кафе, работающее под брендом «Зерно», и специальная кухня, где и готовят. В числе продукции, помимо классических хот-догов и свежего кофе, десерты, горячая выпечка, сэндвичи, пицца.