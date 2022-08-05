Огонь охватил двухэтажное здание на территории загородного комплекса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 5 августа 2022 года, на 977 км трассы М-5 «Урал» в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. Там на территории кафе загорелось двухэтажное здание. По предварительным данным, огонь охватил загородный комплекс «Лесная сказка».

— Вызов на пульт дежурного поступил в 9:00. Прибывшие на место подразделения установили, что горит двухэтажное здание. Объявлен повышенный ранг — Пожар № 2. Площадь возгорания составляет 400 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, погибших и пострадавших нет. Персонал кафе эвакуировали еще до приезда пожарных. Точное количество человек, которые находились в здании, пока не известно. На месте работают 57 специалистов и 18 единиц техники.