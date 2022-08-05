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Происшествия5 августа 2022 6:36

В Самаре иномарка въехала в бетонный блок и опрокинулась на крышу

На участке, где произошло ДТП, велись работы по ремонту теплотрассы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате аварии пострадали два человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате аварии пострадали два человека. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 4 августа в Самаре произошла авария с «перевертышем». Участником стал один автомобиль - «Nissan Pathfinder». Иномарка въехала в бетонный блок и перевернулась. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Местом ДТП стал Промышленный район города. Около 00:40 часов 34-летний водитель «Nissan Pathfinder» ехал по 6-й просеке и около дома №161 влетел бетонный блок - им оградили участок, на котором шел ремонт теплотрассы. При этом все предупреждающие дорожные знаки были установлены. После столкновения с блоком иномарка въехала в бордюр и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два человека - сам водитель «Nissan Pathfinder» и его 38-летний пассажир. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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