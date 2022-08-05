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Общество5 августа 2022 11:56

В Самарской области стартовал набор добровольцев в «Самарский батальон»

Желающим служить по контракту заплатят 200 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Набор проводят военные комиссариаты губернии.

Набор проводят военные комиссариаты губернии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей губернии приглашают на службу по контракту в «Самарский батальон», который отправится на Украину. Отбор ведется в военных комиссариатах губернии. Для того, чтобы попасть на службу, кандидатам необходимо соответствовать ряду требований.

В «Самарский батальон» принимают служивших в армии РФ мужчин не старше 50 лет. Образование - не ниже общего среднего. Кроме того, у кандидата не должно быть проблем со здоровьем и судимостей.

Тем, кто заключит контракт, выплатят единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Также положено денежное довольствие до 200 тысяч рублей ежемесячно (при выполнении специальных задач) и ряд социальных гарантий.