Дмитрий Азаров прокомментировал перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти

Завод в Ижевске продолжит выпускать комплектующие для Vesta Фото: АвтоВАЗ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал перенос производства автомобилей Lada Vesta из Ижевска на завод АВТОВАЗа в Тольятти. По мнению главы региона, это решение положительно скажется на работе обеих площадок.

Дмитрий Азаров отметил, что в последнее время автоконцерн столкнулся с рядом трудностей. Это нехватка комплектующих из-за зарубежных санкций, ковид-ограничения на производствах в Азии, уход группы «Рено» из России и др. Также АВТОВАЗ взял на себя курс на технологический суверенитет. Важная задача сейчас — сохранение производства и его вывод на новый уровень.

— Перенос сборки Lada Vesta на тольяттинскую площадку — объективный и продуманный шаг. Он позволит сделать производственные процессы более эффективными, в полной мере задействовать мощности и кадровый потенциал основного производства в Тольятти, — подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что завод в Ижевске тоже продолжит развиваться. На предприятии по-прежнему будут выпускать комплектующие для Vesta, а также займутся производством электрической версии e-Largus.

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