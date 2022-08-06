Территорию около стадиона «Солидарность Самара Арена» могут начать осваивать в сентябре 2022 года

Территорию около стадиона давно планируют застроить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осваивать территорию около стадиона «Солидарность Самара Арена» могут уже с сентября 2022 года. Об этом стало известно во время встречи главы министерства строительства Самарской области Николая Плаксина с представителями Группы ПИК, которая займется застройкой территории. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Застраивать территорию около стадиона будут не только высотками. В новом районе появится вся необходимая инфраструктура и офисные помещения. В минстрое подчеркнули, что район около «Солидарность Самара Арены» не должен стать «очередным спальником».

Инвесторы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее решить все организационные вопросы и приступить к освоению территории. Это связано с размерами нового жилого района. По словам представителей Группы ПИК, работы там на несколько лет.

Напомним, территорию около стадиона, который построили к чемпионату мира по футболу 2018 года, собираются активно развивать. Там планируют построить жилой микрорайон (дома будут как непосредственно около «Солидарность Самара Арены», так и на Московском шоссе около улицы Алма-Атинской на месте пустыря), международный межвузовский кампус IT-направлений, гостиницу, эко-отель, офисный деловой центр и т.д.