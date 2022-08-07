В Самарской области 12 и 13 августа пройдет музыкальный фестиваль «Метафест-2022»

Фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах Фото: Антон СЕНЬКО

В Самарской области 12 и 13 августа на Мастрюковских озерах пройдет музыкальный фестиваль «Метафест-2022». Фестиваль пройдет после двухлетнего перерыва – «Метафест» отменяли из-за пандемии коронавируса.

Организаторы назвали окончательный список артистов, которые на нем выступят - это более 50 артистов разных жанров. Среди них - Найк Борзов, ILWT, Ольга Арефьева, «Кирпичи», Фефа и многие другие.

Музыканты будут играть на трех сценах – «Степь», «Лес» и «Река», основная часть музыкальной программы на первых двух сценах стартует в 18.00, на сцене «Река» - в 16.00 в пятницу и в 14.00 в субботу.

Также на фестивале пройдут многочисленные лекции и мастер-классы, будет работать ярмарка и фудкорт.