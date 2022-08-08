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Происшествия8 августа 2022 10:04

Отказали тормоза? Появились подробности аварии на невезучем посту ДПС в Зубчаниновке

Причиной аварии на невезучем посту ДПС в Самаре могли стать отказавшие тормоза
Анастасия ФИЛАТОВА
ДТП обошлось без пострадавших

ДТП обошлось без пострадавших

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности аварии на невезучем посту ДПС в поселке Зубчаниновка в Самаре. Утром в понедельник, 8 августа 2022 года, там грузовик протаранил столб и повалил его на патрульную машину. В полиции назвали предварительную версию произошедшего.

- Примерно в 9 часов 48-летний водитель фургона Hyundai не справился с управлением на пересечении улицы Чекистов и Аэропортовского шоссе. По предварительным данным, отказали тормоза. Он наехал на бордюр, затем столкнулся с припаркованным патрульным автомобилем и железобетонным столбом. Последний упал на машину ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате происшествия из людей никто не пострадал, а вот авто получили различные повреждения. Сейчас полицейские продолжают устанавливать детали ДТП. Проводится проверка.

Столб не устоял после "встречи" с грузовиком и упал на припаркованное авто сотрудниковГИБДД

Столб не устоял после "встречи" с грузовиком и упал на припаркованное авто сотрудниковГИБДД

Фото: ГУ МВД России по Самарской области