ДТП обошлось без пострадавших Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности аварии на невезучем посту ДПС в поселке Зубчаниновка в Самаре. Утром в понедельник, 8 августа 2022 года, там грузовик протаранил столб и повалил его на патрульную машину. В полиции назвали предварительную версию произошедшего.

- Примерно в 9 часов 48-летний водитель фургона Hyundai не справился с управлением на пересечении улицы Чекистов и Аэропортовского шоссе. По предварительным данным, отказали тормоза. Он наехал на бордюр, затем столкнулся с припаркованным патрульным автомобилем и железобетонным столбом. Последний упал на машину ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате происшествия из людей никто не пострадал, а вот авто получили различные повреждения. Сейчас полицейские продолжают устанавливать детали ДТП. Проводится проверка.