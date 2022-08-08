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Общество8 августа 2022 10:25

Стал известен предварительный план застройки территории ЗИМ в Самаре

По неофициальной информации, приступить к реализации 1-й очереди строительства должны уже в этом году
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Предполагается, что застройка начнется с 8 квартала - на фото он отмечен пунктирной линией. Фото: телеграмм-канал "Самарские новостройки"

Предполагается, что застройка начнется с 8 квартала - на фото он отмечен пунктирной линией. Фото: телеграмм-канал "Самарские новостройки"

Самарцам сообщили о предварительных планах комплексной застройки территории бывшего ЗИМ. Согласно информации телеграмм-канала «Самарские новостройки», проект будет реализован в несколько этапов.

Изначально застройщик приступит к застройке 8 квартала. Территория расположена параллельно улице Мусоргского. Как сообщают авторы канала, приступить к строительству должны уже осенью текущего года. Кварталы №5 и №6 будут застроены в дальнейшем.

Что именно будет построено на участках пока точно неизвестно - официальная информация не озвучивалась. Однако на площадке уже идут активные работы. В частности, с территории ЗИМ начали вывозить землю.