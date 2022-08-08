В Самарской области отправили под стражу убийцу, зарезавшего супружескую пару

Задержанный признался, что поводом для убийства супругов послужила неприязнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе избрали меру пресечения 35-летнему жителю села Ягодное. Мужчину обвиняют в жестокой расправе над пожилой супружеской парой. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Страшная трагедия произошла 2 августа 2022 года в селе Ягодное. В одном из частных домов обнаружили тела супругов - 62-летнего мужчины и 60-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

– В ходе осмотра были обнаружены многочисленные следы пальцев рук и ладоней на дверных и оконных ручках, а на полу и в душевой кабине остались следы крови. Полицейские обнаружили и изъяли предполагаемое орудие убийства – нож, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Спустя сутки полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался 35-летний сосед погибших. Мужчина признался, что общался со своими жертвами, регулярно поддерживал связь. Однако неприязнь к ним оказалась сильнее. В тот злополучный день он проник к соседям через забор между участками и расправился с несчастными.

В данный момент предполагаемый убийца находится под стражей. Расследование дела продолжается.