В Самаре вспыхнул сильный пожар на проспекте Масленникова

Очевидцы засняли видео. Фото: Самара life

В Самаре местные жители поделились видео серьезного возгорания. Отмечают, что загорелась территория рядом с школой.

По информации очевидцев, в областном центре на проспекте Масленникова, 22 серый столб дыма поднялся вверх. Пользователи в социальных сетях рассказали, что рядом находится школа №144. Причина возгорания пока неизвестна. О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 августа 2022 года загорелся дом в поселке Мехзавод. Ветхое здание удалось потушить. К счастью, людей внутри не было.