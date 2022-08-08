Пламенем было объято неэксплуатируемое здание / Фото: паблик "Самара № 1"

Днем в понедельник, 8 августа 2022 года, жители Октябрьского района Самары заметили столб черного дыма. Огонь вспыхнул неподалеку от школы на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. В ГУ МЧС по Самарской области рассказали, что там горело.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:37. Установлено, что горело неэксплуатируемое здание. Площадь пожара составила 40 кв. м, - сообщили в оперативном ведомстве.

Происшествие обошлось без пострадавших. На месте работали 9 человек и 2 единицы техники. Пожарные потушили пламя в 14:07.

Из-за чего вспыхнул огонь, пока неизвестно. Однако в соцсетях горожане пишут, что незадолго до пожара видели, как на первом этаже постройки бегали дети. Возможно, кто-то из них взял спички в руки. Точную причину ЧП предстоит установить специалистам.