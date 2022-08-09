В Самаре под машиной провалился асфальт на пересечении улиц Ленина и Первомайской

Асфальт провалился под автомобилем. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре в социальных сетях пользователи поделились фотографией странного происшествия. Рядом с трамвайными путями провалилась машина.

Судя по полученным кадрам, легковой автомобиль провалился под асфальт на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Причина обрушения пока неизвестна. В комментариях горожане отметили, что на опасном участке уже выставили специальное ограждение. Водители сообщают, что серьезных проблем на дороге обрушение не вызвало.

Напомним, что в областном центре планируют перекрыть движение на улице Ново-Садовой. Это связано со строительством новой станции метро «Театральная».