Охотника на ведьм заметили на улицах Самары в августе 2022 года

Горожане заприметили охотника на ведьм у остановки "Завод "Экран" Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

По Самаре вновь колесит автомобиль охотников на ведьм. Золотую «Калину» с опознавательными знаками горожане заметили 9 августа 2022 года около остановки «Завод «Экран». Отправился ли он на охоту или просто патрулирует район, неизвестно.

Напомним, необычная машина появилась в городе в 2013 году. Ее владелец – Олег Красильников – поначалу охотился на привидений. Как правило, к нему за помощью обращались дети. Один раз «патрульному» даже пришлось дежурить под окнами маленького мальчика, который очень боялся темноты. После нескольких лет службы самарцу пришлось сменить профиль. Его перевели в другое подразделение, которое охотится на ведьм.

Мужчина разъезжает по Самаре на автомобиле, покрытом золотой броней. Как он сам ранее объяснил «КП-Самара», она сделана для отражения проклятий ведьм. Колеса легковушки покрыты арками для защиты на поле битвы, а на крыше установлен мобильный газовый крематорий для утилизации колдуний. Бампер самарец украсил клыками, а приборную панель – макаронами в золоте.

По словам Олега, ведьмы – это все, кто в юбке, кто обладает женской красотой и очарованием. Дамы, которые используют свои чары для приворота брутальных мужчин. К слову, сами «ведьмы» охотника совсем не боятся. Нередко они используют его авто для фотосессий.

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