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Происшествия9 августа 2022 11:26

В Самаре сгорела отечественная легковушка в поселке Управленческий

Причина возгорания неизвестна
Алена ПРОВКИНА
Автомобиль пытались потушить

Автомобиль пытались потушить

Фото: Алена ПРОВКИНА

В Красноглинском районе Самары загорелся отечественный автомобиль в поселке Управленческий. Вокруг автомобиля собралась заинтересованная толпа.

Читатели «КП-Самара» поделились кадрами сгоревшей легковушки. У автомобиля отсутствуют стекла, двери открыты нараспашку. Судя по разводам и большой луже, машину пытались потушить. Причина возгорания – пока неизвестна. Заинтересовавшиеся дети обступили автомобиль, расположенный напротив остановки «7-й участок».

Напомним, что недавно в Красноглинском районе ночью вспыхнула заброшенная двухэтажка. К счастью, обошлось без жертв.