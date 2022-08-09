В Самаре сгорела отечественная легковушка в поселке Управленческий

Автомобиль пытались потушить Фото: Алена ПРОВКИНА

В Красноглинском районе Самары загорелся отечественный автомобиль в поселке Управленческий. Вокруг автомобиля собралась заинтересованная толпа.

Читатели «КП-Самара» поделились кадрами сгоревшей легковушки. У автомобиля отсутствуют стекла, двери открыты нараспашку. Судя по разводам и большой луже, машину пытались потушить. Причина возгорания – пока неизвестна. Заинтересовавшиеся дети обступили автомобиль, расположенный напротив остановки «7-й участок».

Напомним, что недавно в Красноглинском районе ночью вспыхнула заброшенная двухэтажка. К счастью, обошлось без жертв.