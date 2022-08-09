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Общество9 августа 2022 13:09

В Самаре прокуратура проведет проверку по факту падения бетонного ограждения на ребенка

Колонна рухнула на набережной, сломав мальчику ногу
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло на самарской набережной несколько дней назад

ЧП произошло на самарской набережной несколько дней назад

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура заинтересовалась историей с рухнувшим на ногу ребенка бетонным ограждением. ЧП произошло на самарской набережной несколько дней назад. Мальчик облокотился на столб, а тот упал, сломав несовершеннолетнему ногу. Как сообщала «КП-Самара» мама пострадавшего, у ребенка диагностировали перелом первой плюсневой кости и наложили гипс.

По информации прокуратуры Самарской области, по факту произошедшего будет проведена проверка.

– Сотрудники прокуратуры Ленинского района Самары проверят работу должностных лиц организации, ответственной за содержание городской набережной, - рассказали в региональной прокуратуре.

Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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