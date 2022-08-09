В Самаре прокуратура проведет проверку по факту падения бетонного ограждения на ребенка

ЧП произошло на самарской набережной несколько дней назад Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура заинтересовалась историей с рухнувшим на ногу ребенка бетонным ограждением. ЧП произошло на самарской набережной несколько дней назад. Мальчик облокотился на столб, а тот упал, сломав несовершеннолетнему ногу. Как сообщала «КП-Самара» мама пострадавшего, у ребенка диагностировали перелом первой плюсневой кости и наложили гипс.

По информации прокуратуры Самарской области, по факту произошедшего будет проведена проверка.

– Сотрудники прокуратуры Ленинского района Самары проверят работу должностных лиц организации, ответственной за содержание городской набережной, - рассказали в региональной прокуратуре.

Отмечается, что по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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