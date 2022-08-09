«Каждая вторая не закреплена!»: на набережной в Самаре на ногу ребенку рухнула бетонная колонна

Бетонный столбик рухнул на ногу мальчика

Очередное ЧП на набережной в Самарской области - теперь пострадал ребенок. Все случилось на 1 очереди набережной, в районе Вилоновского спуска. 10-летний мальчик гулял с бабушкой, после прогулки семья ждала машину. Мальчик облокотился на бетонный столб, которым огражден въезд на набережную для машин, но оказалось, что для такого громадная конструкция не предназначена.

- Сын прислонился к столбу, а он оказался не закреплен. Там каждый второй не закрепленный стоит. И бетонная конструкция весом несколько десятков кило рухнула ему на ногу. Хорошо, что все обошлось только травмой. У ребёнка в результате перелом первой плюсневой кости, наложен гипс на пять недель! - сообщила журналисту КП-Самара Екатерина Семенова, мама пострадавшего ребенка.

Сама женщина живет в Москве, детей же она отправила на каникулы к бабушке. И теперь просто в шоке от того, как в городе не следят за безопасностью.

- Прошу наказать виновных в преступной халатности, всех, кто отвечает за безопасность общественного пространства этого участка набережной! - требует она.

Случаем уже заинтересовалась прокуратура. В ведомстве сообщили, что сейчас организована проверка по факту произошедшего. Прокуратура даст оценку работе должностных лиц и организации, ответственных за содержание городской набережной.

Правда, жители региона переживают, что накажут просто какого-то рабочего. И призывают администрацию всерьез заняться проверкой безопасности мест отдыха горожан.

Напомним, что это не первый случай за это лето получения травмы на набережной в прошлом месяце на пляже пострадала девушка — на нее обрушилась часть парапета. Тогда мэр города поручила проверить набережную, чтобы инцидент не повторился. Журналисты КП-Самара также проверили, где еще могут повториться подобные ЧП.