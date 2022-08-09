В Самаре возбудили уголовное дело по факту ограбления пенсионерки на ул. Демократической

Пострадавшая незамедлительно сообщила о произошедшем правоохранителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилось продолжение в истории с ограблением пенсионерки на улице Демократической, 13. Инцидент произошел днем 9 августа и попал на камеру домофона.

На кадрах видно, как мужчина преследует свою жертву до подъезда. Здесь они встречаются и женщина интересуется, проживает ли ее спутник в этом доме. Тот отвечает, что «пришел к другу». Видимо, почуяв неладное, самарчанка решает не заходить в подъезд, а отходит к скамейке. Усыпив бдительность пенсионерки злоумышленник подходит к ней сзади, срывает с ее шеи цепочку и скрывается в неизвестном направлении.

Отметим, что женщина не стала откладывать дело в долгий ящик и в тот же день обратилась в полицию. Правоохранители провели проверку, по результатам которой приняли решение.

– По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящий момент ведутся поиски подозреваемого, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

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