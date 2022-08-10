Поездка на новом речном транспорте в один конец может обойтись в 800 рублей

Стало известно, когда между Самарой и Ульяновском запустят первое скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» и сколько будет стоить поездка. Подробности рассказал губернатор соседнего региона Алексей Русских.

Планируется, что теплоход начнет курсировать между Самарой и Ульяновском, а также Казанью летом 2024 года. Цена билета в один конец составит около 800-1500 рублей, пишет «КП-Ульяновск».

– Хочется надеяться, что мы начнем речное сообщение с Татарстаном и Самарской областью летом 2024 года. Мы рассматриваем возможность закупки судна «Метеор», которое выпускают в Нижнем Новгороде, – отметил Алексей Русских.

Напомним, в 2022 году в Самаре запустили другое скоростное судно – «Валдай». Оно ежедневно курсирует между Самарой и селом Ширяево. Стоимость взрослого билета составляет 700 рублей, детского – 500.

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