Самарский видеоблогер показал последствия пожара на острове Поджабный

Судя по кадрам, огонь не щадил как деревья, так и постройки Фото: Скриншот с видео

В среду, 10 августа, жителей Самарской области потряс пожар на острове Поджабный. Возгорание произошло в ночь с 9 на 10 августа в районе пристани «Нижний Пляж», на его ликвидацию ушло несколько часов.

Как сообщали в ГУ МЧС по региону, огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Пожар тушили более 20 человек, было задействовано 3 плавсредства, в том числе пожарный корабль «Геннадий Яровой». Справиться с пламенем удалось только в половине третьего ночи.

Через несколько часов остров посетил самарский видеоблогер Евгений Щекин. Самарец показал, как Поджабный выглядит после пожара. Судя по кадрам, огонь уничтожил довольно большую часть территории. Сгорели как деревья, так и возведенные на острове сооружения.

С высоты заметно, как сгоревший участок контрастирует с окружающей обстановкой Фото: Скриншот с видео

Причина пожара в данный момент неизвестна. Отметим, что при ЧП никто не погиб и не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре в ночь на 10 августа загорелась часть острова Поджабный (подробности)