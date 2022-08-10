Точная дата нового выступления группы пока неизвестна / Фото: vk.com/b2band

Концерт Би-2 в Самаре 27 августа 2022 года отменен. Группа подтвердила перенос своего выступления на следующий год. Информация об этом появилась на официальном сайте артистов.

– Концерт в Самаре придется перенести на 2023 год. Точную дату сообщим в ближайшее время. Мы искренне надеемся, что это последний перенос выступления по причинам, которые не зависят от нас, – говорится в сообщении.

Место проведения концерта останется прежним – стадион «Солидарность Арена». Билеты будут действительны на новую дату. Те, кто не хочет еще год ждать выступления группы, могут вернуть билеты и получить назад свои деньги. Для этого необходимо написать на электронную почту samara@bdva.ru. В ответном письме придет инструкция по возврату денег.